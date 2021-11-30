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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:29

Ankara Emniyeti'nden nefes kesen operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara Emniyeti’nden nefes kesen operasyon

Ankara Organize Suclarla Mücadele Şube Müdürlüğü organize suç örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnafı canından bezdiren suç örgütünün, tehditle haraç topladığı ve işyerlerini zorla ele geçirdiği ortaya çıktı. Ankara emniyetinin düzenlediği operasyonla suç örgütü çökertilirken esnaf ise rahat bir nefes aldı.

'Adam öldürme' suçundan cezaları bulunan suç örgütü lideri G.A ve örgüt yöneticisi Ü.Ç.nin, Yargıtay' da kararın onama aşamasında olduğu öğrenmeleri üzerine tekrar polis tarafından aranma çıkarılacağını düşünerek yasal olmayan yollardan kazandıkları paralar ile yurtdışına kaçmaya planladıkları belirlendi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, suç örgütünün Altındağ Karapürçek semtinde bulunan esnafı tehdit ederek haraç alırken esnafları korkutarak kokoreç tezgahi ve büfe gibi bir çok iş yerinin işletmesini ele geçirdiğini belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak 7 kişiye yönelik olarak, 7 ikamet 5 isyeri ve 1 çiftlik evi olmak üzere toplam 13 adreste eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda 6 ruhsatsiz tabanca, 2 pompalı tüfek, akrep tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayida değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

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Ankara Emniyeti'nden nefes kesen operasyon
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