Giriş Tarihi: 30.11.2021

Avukatıyla sanık yan yana oturabilecek ZÜBEYDE YALÇIN

Hazırlıkları süren 6. Yargı Paketi ile mahkeme salonlarının şekli de değişecek. Avukatıyla sanık yan yana oturabilecek. Hâkim ve savcılar mesleği deneyimli büyüklerinden öğrenecek