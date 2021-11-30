Avukatıyla sanık yan yana oturabilecek

Demokrasının
standartlarının yükseltilmesi, yargının sorunlarının çözülmesi ve vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması için arka arkaya çıkartılan yargı paketlerine bir yenisi ekleniyor. Hazırlıkları devam eden 6'ncı Yargı Paketi'nin kısa sürede TBMM
'ye sunulması ve yeni yılın yasalaştırılacak ilk düzenlemeleri arasında yer alması bekleniyor. AK Parti
ve Adalet Bakanlığı
6. Yargı Paketinin hazırlık çalışmalarına hız verdi. Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
İÇERİĞİNDE NE VAR:
Hâkim ve savcılar ve avukatların durumlarının düzeltilmesi ve yargının daha sağlıklı işlemesine dönük düzenlemeler yer alacak.
MAHKEME SALONLARI:
Duruşma salonlarının şekli değişecek. Avukatların, 'güvenlik ile ilgili bir sıkıntı çıkmayacak şekilde' sanıkların yanında oturabileceği şekilde fiziki ayarlamalar yapılacak. Böylece sanıklar hukuki yardımdan daha fazla yararlanabilecek. Savunma güçlendirilmiş olacak. Mevcut sistemde ayrı ayrı yerlerde olduğu içni görüşme de yapılamıyordu. Şu anda ağır ceza mahkemelerinde avukat ile sanığın yan yana oturmasına izin verilmiyor.
DOSYALARA ULAŞIM:
Avukatların dosyalara ulaşımına ilişkin kısıtlamalar de gözden geçirilecek.
TARTIŞMASIZ KARARLAR İÇİN:
Hâkim ve savcı yardımcılığı ihdas edilecek. Mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcılar deneyimli büyüklerinin yanında mesleki tecrübelerini artıracak. Böylece Daha sağlıklı ve adil kararlar alıp daha az hatalar yapmaları sağlanacak.
AVUKATLARA DESTEK:
Avukatların ücretli staj yapmaları, ilk bürolarının açılışında kredi imkânı sağlanması gibi özlük hakları da düzenlenecek.
AVUKATLIK ÜCRETLERİ ARTACAK:
Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak. Bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için dijital ortamda gerekli düzenlemeler yapılacak.