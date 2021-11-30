Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık" açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank'tan Türk Antarktik Bilim Üssü açıklaması: Konsept tasarımını tamamladık