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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:51 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:59

Bakan Varank'tan Türk Antarktik Bilim Üssü açıklaması: Konsept tasarımını tamamladık

Bakan Varank’tan Türk Antarktik Bilim Üssü açıklaması: Konsept tasarımını tamamladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak." dedi.

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Bakan Varank'tan Türk Antarktik Bilim Üssü açıklaması: Konsept tasarımını tamamladık
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