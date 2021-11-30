Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı SABAH’a konuştu: Çerkesler asimile olmasın diye AK Parti elinden geleni yapıyor

Alman Deutsche Welle TV kanalının sosyal medya hesabından Çerkes kökenli vatandaşlarımız hakkında yaptığı skandal bir paylaşım tartışılmaya devam ediyor. Türkiye'de Çerkeslere asimilasyon uygulandığını iddia eden bu paylaşıma Çerkes Forumu'ndan bir cevap geldi.

Çerkes Forumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çerkes Forumu ve Türkiye'deki Çerkesler olarak Alman DW kanalının Türkiye aleyhine iddialarını asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız. Biz Çerkesiz. Bizden hain çıkmaz." denildi.

Peki her zaman devletine ve miletine bir toplum olarak bilinen ve bu ülkenin zenginliği olan farklı kültürlerin en renklilerinden biri olan Çerkesler kimdir? Neden bu topraklara göç etmek zorunda kaldılar? Temel hak ve özgürlükler konusunda sorunları var mı? AK Parti iktidarı döneminde Çerkesler için neler değişti?

Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Nusret Baş ile Türkiye Çerkeslerini konuştuk. Bu sohbetten şunu anladım. Çerkesler hakkında çok az şey biliyoruz.

İşte Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Nusret Baş ile sohbetimizden bazı notlar:

100 YIL SÜREN SOYKIRIMA MARUZ KALDILAR

Kafkaslar 2000 yıldır Batı ve Kuzey Kafkasya bölgesinde yaşayan bir milet. Çerkesler Rus Çerkes savaşı sırasında büyük bir soykırıma maruz kalıyor. Bu soykırım tam 101 yıl sürüyor. Bu savaş sonunda Çerkesler vatanlarını terkederek 1860'lı yıllarda İslam halifesinin topraklarına yani Osmanlı'ya göç ediyorlar. Nusret Baş o dönemi şöyle anlatıyor:

"Rusya imparatorluğunun sıcak denizlere inme projesine Çerkesler bir set oluşturuyordu. 100 yılı aşkın bir süre Çerkeslere orantısız bir güç uygulandı. 1 milyon ile 2 milyon arasında bir rakamdan bahsediliyor. Tam bir rakam elimizde yok. Bu insanlar Osmanlı topraklarına sürülüyor. Müslüman bir ülke ve halifenin yaşadığı ülke olduğu için Osmanlı topraklarını tercih ettiler. Çünkü Kafkasya'yı Osmanlı'nın bir parçası olarak gördüler."

ÇERKESLER OSMANLI TOPLUMUNUN PARÇASI OLDU

Çerkeslerin göç ettiği yılar Osmanlı için de zorluklarla doluydu. Ancak Osmanlı halkı Çerkesleri hiç yadırgamadı. Çerkesler kısa sürede bu topraklara entegre oldular. Osmanlı toplumunun bir parçası olmaları uzun sürmedi. O dönemi Nusret Baş şöyle özetledi:

"Çerkesler daha çok Marmara bölgesine yerleştiler. İstanbul'dan başlayarak Hatay Reyhanlı'ya kadar uzanan bir göç yaşandı. Karadeniz kıyıları, Ürdün ve Suriye'ye kadar uzanan bir Çerkes nüfusundan bahsetmemiz mümkün. "

TEK PARTİ ZULMÜNDEN ÇERKESLER DE NASİBİNİ ALDI

Türkiye'de toplumun geniş bir kesimi 1940'lı yılarda Tek Parti iktidarı döneminin zulmüne maruz kaldı. Bu konuda çok şey yazıldı çizildi. Tek Parti zulmünden nasibini alan Çerkeslerin yaşadıkları nedense çok fazla gündeme gelmedi. Nusret Baş o dönemi şöyle özetliyor: "Tek parti döneminde Çerkes kültürü unutturulmaya çalışıldı, dilleri yasaklandı, köy isimleri değiştirildi. 18 sene ezanı yasaklayan bir yönetimden vatandaşın kültürüne saygı bekleyebilir misiniz?"

AK PARTİ DÖNEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de devrim niteliğinde adımlar atıldı. Temel hak ve özgürlükler noktasında başdöndürücü gelişmeler yaşandı. Çerkeslerin kültürel sorunlarının çözüme kavuşturulması için atılan adımlar konusunda ise çok az bilgi sahibiydim. Neler yapıldığını Başkan Nusret Baş'tan dinleyelim:

"Ülkemizi seviyoruz. Vatan kaybettiğimiz için vatanın değerini biliyoruz. Her türlü bölücülüğü karşıyız. AK Parti Hükümeti bunun önemli adımlarını attı. Kendilerine müteşekkiriz.

20 yıl öncesine kadar Çerkes kelimesini kulanamıyorduk. AK Parti döneminde birçok haklarımızı aldık. Düzce ve Kayseri'de Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümleri açıldı. Çerkes isimleri serbest hale getirildi. İsteyen Çerkes köyleri tekrar özgün isimlerine dönme hakkı tanındı. "

BÜTÜN DÜNYAYA YAYIN YAPAN ÇERKES TV'YE İHTİYAÇ VAR

Peki Çerkeslerin hiç mi sorunu yok? Elbette var. Yeni nesil giderek Çerkes kültüründen uzaklaşıyor. Çerkeslerin kendi kültürlerini ve dillerini özgürce kullanmaları konusunda yasal bütün engeller kaldırılmış. Ancak yeni nesil giderek bu kültürden uzaklaşıyor. Nusret Baş'ın bu konuda bir önerisi var:

"AK Parti Hükümetleri Çerkeslerin asimile olmaması için elinden geleni yapıyor. Ama maalesef Türkiye'deki Çerkeslerin yüzde 75'i kendi kültürünü unutmaya başladı.

Çerkesce bir yayın yapan uluslararası bir TV kanalının hem Çerkes kültürüne hem de Türkiye'nin dünyadaki imajına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Çerkes dili dünyanın en zengin dillerinden biri . 108 bin kelimeden oluşuyor. Çok özgün bir kültürleri var. Bu bir dünya mirasıdır. Çerkesler bu zengin kültürlerini unutmaktan çok endişe ediyor. Birleşmiş Milletler 50 yılda Çerkes kültürünün ve dilinin unutulacağını açıkladı.