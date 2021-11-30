Deniz Yücel’in başsavcıya hakaret davasında yeni gelişme

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Almanya'da yaşayan Deniz Yücel'in avukatı katıldı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yücel'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ

Savcının mütalaasında, Yücel'in Twitter hesabından kamu görevlisi olan Hasan Yılmaz'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte paylaşımda bulunduğu vurgulandı.



Deniz Yücel'in avukatı, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapmak için süre istedi. Avukat, Yücel ile görüştükten sonra beyan ve savunmalarını hazırlayacaklarını bildirdi.



Duruşma 28 Aralık'a ertelendi.

PKK PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI

Daha önce de "PKK terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yücel, Alman Konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla Almanya'ya gitmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'e 16 Temmuz 202'de "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.