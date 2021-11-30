“Dünyada güvenli yaşam arayışı arttı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünyada 26 milyon mülteci, 82 milyondan fazla yerinden edilmiş insanın olduğunu, gelinen noktada dünya çapında güvenli yaşam arayışlarının arttığını söyledi. Bir takım ziyaretlerde bulunmak ve Sivil Toplum Buluşmaları toplantılarının 3'üncüsüne katılmak üzere Hatay'a gelen Bakan Yanık, Hatay Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, Müze Otelde düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları adlı toplantıda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Bakan Yanık burada yaptığı konuşmasında, "Bugün bütün dünyanın ortak meselelerinden biri olan göç ve insani yardım konusunu odağına alan, siz değerli sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldik. İnşallah verimli güzel bir toplantısı ümit ediyoruz. Sizlerden alacağımız bilgilendirmeler, öneriler, tavsiyeler, eleştiriler bizim için yol gösterici olacak. Bakanlığımız ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak; karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağımız, işbirliğimizi güçlendirmenin yollarını arayacağımız önemli bir günü yaşıyoruz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla ve hizmetlerimizle, vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya ve sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği arttırmaya daha bütüncül ve daha sistematik bir yaklaşımla devam ediyoruz." dedi.

STK'LAR BİZİM YOL ARKADAŞIMIZ

İstişare toplantılarının sonucunda Sivil Toplum Vizyon Belgelerini ve Eylem Planlarını oluşturacaklarını belirten Yanık, "Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarını (STK), sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüzü de bir kez daha belirtmek isterim.

Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla halkımızın istek ve taleplerine daha yakından bir projeksiyon tutuyor, ihtiyaçları daha net ve kısa yoldan görebiliyoruz. Böylelikle sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabiliyor ve gerekli müdahalelerde bulunabiliyoruz.

Sivil toplum kuruluşları genel anlamda sorunları yerinde görüp çözmemize ışık tutan yol arkadaşlarımız oluyor."

GÖZÜNÜ BUDAKTAN SAKINMAYAN BİR MİLLETİZ

"Bizler sorumluluk üstlenirken gözünü budaktan sakınmayan, varlığı paylaşmaya sıra geldiğinde de diğerkam davranan bir milletiz. Anadolu'yu gezdiğinizde ekmeğini bölüşmeyecek, yolda kalmışa kapısını açmayacak insan yoktur. Hatta bizim Çukurova'da atasözü gibi bir tabir vardır, cömert insanları tanımlarken "sofrası yerde" derler. Bu önemli bir iltifattır. Onun ne kadar cömert olduğunu ne kadar mükrim olduğunu, ne kadar ikram etmeyi paylaşmayı sevdiğini anlatırsınız. Bu anlamda yardımlaşma ruhunu yaşatmak için büyük servetler gerekmediğine hepimiz şahidiz. Öncelikle gönlü zengin her insan, bir kardeşine sıcak bir çorba sunmanın o çorbayı içmekten çok daha lezzetli olduğunu bilir."

MİLLETİMİZ GÜZÜDE BİR MİLLETTİR

"Milletimiz, yüzyıllardır bu güzelliklerle yoğrulan güzide bir millettir. Bu sebeple günümüzde evlerinden uzakta yaşamak zorunda kalan pek çok insanın tercih ettiği ilk durak Türkiye olmuştur.

Şu an dünyada 26 milyon mülteci, 82 milyondan fazla yerinden edilmiş insan olduğu biliniyor. Küresel etkilerle yaşanan hızlı dönüşümler, savaş ve ekonomik krizlerle birleşince ulus devlet sınırları eski anlamını yitirmeye başladı. Gelinen noktada dünya çapında güvenli yaşam arayışları artmıştır.

Bu durum bazen bir zorunluluk sonucudur, bazen de daha iyisini arama yolculuğudur. Fakat değişmeyen husus, 21. Yüzyılda ortaya çıkan yoğun nüfus hareketliliğidir. Öyle ki yaşanan gerçeklik, mülteci ya da göç krizi olarak adlandırılmaktadır."

ÜLKEMİZE SIĞANANLARIN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI ÇOCUK

"Türkiye, 2011 yılı itibariye kitlesel olarak ülkemize giriş yapan Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemize sığınanlar arasında Afganlar, Iraklılar, İranlılar, Somalililer ile çatışma ve savaşlardan kaçan diğer ülke vatandaşları da bulunmaktadır. En önemlisi, ülkemize sığınmış bu insanların yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Nitekim savaş gibi zorlayıcı koşullardan en çok onlar etkilenmektedir. 3.7 milyonu Suriye'den olmak üzere toplamda 5 milyon sığınmacıya güvenli bir liman olan Türkiye, insan hakları standartlarını belirlediğini iddia eden ülkelere bu süreçte insanlık dersi vermektedir." dedi.

TÜRKİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Türkiye'nin, göç akınlarının başladığı günlerden itibaren, tamamen insani sebeplerle, özellikle eğitim, sağlık gibi konularda kendi vatandaşlarına sağladığı imkanları, sığınmacılara da sunabilmek için elini taşın altına koyduğunu belirten Bakan Yanık, "Bu çabalarımızın uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi yönündeki çağrılarımızın neticesi olarak, Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar kapsamındaki nakdi yardım bağlamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz, 3 önemli proje yürütmektedir: İlk projemiz; sığınmacıların gıda, yakıt, kira gibi temel ihtiyaçlarının, aylık nakit desteği ile karşılanmasını sağlayan, AB tarafından fonlanan en yüksek bütçeli insani yardım projesi olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı'dır."

706 BİN 67 SIĞINMACI EĞİTİM YARDIMI ALDI

"İkinci Projemiz, hepimizin geleceği, ülkemize sığınan çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Türk çocukları için 2003 yılından bu yana uyguladığımız Şartlı Eğitim Yardımını, 2017 yılında Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı, Kızılay ve UNICEF ortaklığında, Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altında yaşayan çocukları da kapsayacak şekilde genişlettik. Bu proje kapsamında, her 2 ayda bir, ana sınıfı ile 12. sınıf arasındaki öğrencilere, okullarına düzenli devam etmeleri koşuluyla yine Kızılaykart aracılığı ile maddi yardım yapmaktayız. Projeyle Eylül 2021 tarihli verilere göre, 706 bin 67 sığınmacı çocuk, en az bir kez Şartlı Eğitim Yardımı Projesinden yararlanmıştır."

NAKDİ YARDIMI 353 BİN 155 KİŞİYE ULAŞTIRMIŞ BULUNUYORUZ

"Yine KIZILAYKART aracılığı ile ilettiğimiz nakit yardımını, Ekim 2021 tarihindeki 4'üncü ödeme dönemi itibariyle, 86 bin 893 hane ve 353 bin 155 kişiye ulaştırmış bulunuyoruz. Tüm bu yardımlar sayesinde Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1,9 milyon yararlanıcı temel ihtiyaçlarını ve okula giden çocuklarının eğitim giderlerini karşılamıştır. Program faydalanıcılarının dışında kalan sığınmacıların sosyal yardım ve uzun vadeli sosyoekonomik önlemlere ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında uluslararası destek ile projelerin devamının önemi ortaya çıkmaktadır."

VİZYON BELGESİNİ 2022 YILI BAŞINDA HAZIRLAMIŞ OLACAĞIZ

"Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda belirlediğimiz ortak hususlar ile Bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan İlk Sivil Toplum Vizyon Belgesini 2022 yılı başında hazırlamış olacağız.

Bu belge doğrultusunda oluşturacağımız Eylem Planı, Bakanlığımız ve sivil toplum arasındaki işbirliğini çok daha güçlü hale getirecek ve yine sizlerin katılımlarıyla hayat geçirilecek eylemleri kapsayacaktır.

Devam eden süreçte istişare toplantılarımız için düzenli bir işleyiş belirleyeceğiz ve bu çalışmalarımıza bakanlığımızın kalıcı politikaları arasında yer vereceğiz."

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Güçlü bir gelecek, öncü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsanların refahı ve mutluluğu adına sunduğumuz bütün hizmetlerin yeryüzünde iyiliğin çoğalması ve insani değerlerin güçlenmesine katkı sunması adına birer ilham kaynağına dönüşmesini diliyorum.

Bu duygularla hepinizi gönülden selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu toplantıların sadece bakanlık çalışmalarını şekillendirmek için değil bir ortak tutum belirlemek, bu milletin merhametini, mazluma uzattığı eli göstermek açısından da önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.