Felaket tellallarına kulak asmayın devlete güvenin

Başkan Erdoğan, 80 gün gibi rekor sürede tamamlanan Sinop Ayancık
Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum.
Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa
ve Amerika
'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkânlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik. Sel felaketinden sonra yaptığımız ziyaretlerde milletimize yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacağımıza dair söz vermiştik. İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
Selde, 564 kilometre uzunluğundaki yol ağının 54 kilometresinde hasar oluştu. Ayancık-Türkeli
arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık'taki Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri yıkılmıştı. Geçici köprüler yaparak, oluşan tahribatları gidererek, güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yeni Konak-Erfelek
arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da aralık ve martta bitirmeyi hedefliyoruz.
MİLLETİMİZE HİZMET ETME DIŞINDA BİR GAYEMİZ YOK
AYANCIK'TA Terminal Köprüsü'nün açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
yaptı. Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, "Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. İzmir
'de evleri nasıl kısa zamanda teslim etmişsek, bugün burada yıkılan köprü ve yolların çok daha iyisini yaparak halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.