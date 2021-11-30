FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

ESKIŞEHİR ve İzmir
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf astsubay ile askeri okullardan ilişiği kesilenlerin de bulunduğu 24 şüpheliden 7'si tutuklandı. Eskişehir
ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği, aralarında muvazzaf astsubay ile askeri okullardan ilişiği kesilenlerin de bulunduğu 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.