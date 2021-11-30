Kabaktepe’den İmamoğlu’na tepki: "Soruyoruz. Pendikli vatandaşlarımız 16 Milyon'a dâhil değil mi?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, KİPTAŞ'ın lüks rezidans projesinin temelini Pendik'te atmış, bu projenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla bağlantılı açıklamaları sonrasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medyadan videolu bir açıklama paylaşmıştı.

Cin videolu açıklamasında "Buralar kamu binaları değil ki İBB'den alınan ruhsat geçerli olsun. Lüks rezidans yapıyorsunuz ve ilçe belediyesinden ruhsat alınması zorunlu. Siz Pendiklilerin hakkını yemek isteseniz de ben 726 bin Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İBB Başkanını tepkisini şöyle dile getirmişti: "CHP'li İBB Başkanı İstanbul'daki haksız ve hukuksuz yönetimine bir yenisini daha ekledi. Hem Pendiklilerin hem de İstanbulluların hakkını korumak için her ortamda bu konunun takipçisi olacağız."

KABAKTEPE: "SORUYORUZ; PENDİKLİ VATANDAŞLARIMIZ 16 MİLYON'A DÂHİL DEĞİL Mİ?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in bu açıklaması sonrasından kendisine destek olup İBB Başkanı İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB, her yıl 20 bin deprem konutu yapma sözü vermişti. 2.5 yılda sıfır konut yaptı. Sözlerini tutmadıkları gibi lüks binalara geçirdikleri 'kamu hizmeti' kılıfıyla Pendiklilerin haklarını çiğniyorlar. Soruyoruz; Pendikli vatandaşlarımız 16 Milyon'a dâhil değil mi?" diye sordu.



PENDİK BELEDİYE BAŞKANI CİN NELER DEMİŞTİ?

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin konuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı: "Sevgili Pendikliler, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin CHP'li başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 27 Kasım Cumartesi günü Pendik'te yaptığı açıklamalar üzerine bu konuda sizleri bilgilendirme gereği duydum. İBB Başkanı, KİPTAŞ'ın Çamçeşme'deki, gelir getirici projesinin temelini attı. Temelini attığı proje kendisinin de ifade ettiği gibi gelir elde etmek istedikleri konutlar, iş yerleri, rezidanslardan oluşan lüks bir proje. Bu projeyi son meclis toplantısında gündeme getirmiştim. Daha önce KİPTAŞ tarafından İlçemizde yapılan inşaatların tümünde Belediyemizden ruhsat alınmıştı. Gelir getirici bu projeyle ilgili, Pendik Belediyesi'nden ruhsat alınması gerekirken, KİPTAŞ Pendik Belediyesi'ni yok sayarak bizden ruhsat almadı. Kamu hizmeti binası yapıyormuş gibi yaparak, ruhsatı İBB den aldı."

"RUHSAT HARCINIZI ÖDEYEREK, RUHSATINIZI PENDİK BELEDİYESİNDEN ALMAK DURUMUNDASINIZ"

"Bu uygulamalıyla Pendik'i yok saydılar. Ruhsat harcınızı ödeyerek, ruhsatınızı Pendik Belediyesi'nden almak durumundasınız. Başkan Bey sürekli 16 milyon İstanbulluyu temsil ettiğini söylüyor. Ben de Pendik Belediye Başkanı olarak 726 bin Pendikliyi temsil ediyorum. Bizden ruhsat alınarak yapılması gereken bir inşaatı, kendisinin de söylediği gibi Zabıta denetimiyle öğreniyorum. Bu Pendik'e yapılmış bir haksızlıktır. Bu haksızlığı tabi ki takip edeceğiz, hukuksal haklarımız saklı kalmak üzere, Pendiklinin hakkını sonuna kadar savunacağız. İsterse başkan üzülebilir, üzülmeye devam edebilir."

"BİZE, ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ"

"Başkan Bey, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, KİPTAŞ İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında kamu yararına, halka hizmet vermek üzerine yapılan işbirliğini gündeme getirip, hakkımızda bir dosya varmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı. Sayın başkan bize, aba altından sopa gösterdi. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bölge halkına sunulan hizmetin devamından yanayız. Bunun için her ortamda gerekenleri yapacağız. Bu gibi konularda endişe etmesi gereken biri varsa, o da kendisidir. Kadrolaşma usulsüzlükleri, İSMEK kursiyerlerine yapılan ayrımcı hakaretler, İETT'nin yakınlara devredilen bakım işleri, Usulsüz işten çıkarmalar… Başkan Bey, kendi dosyaları ile ilgilense, kendisine ve CHP'ye daha büyük iyilik yapmış olur. Meclis toplantısında da söylediğim gibi belki Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin akıbetini yaşamaktan kurtulur. Meclis toplantısında yaptığım konuşmada, kentsel dönüşüm kapsamında önceki dönemde yapılan konutların hak sahiplerine tahsis edilmemesini, kullanılmadan çürümeye bırakılmasını da gündeme getirmiştim."

"KENDİSİNE GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİĞİ SAYGI, HEPİMİZİN HAKKIDIR"

"Hak sahiplerine verilmeyen konutların, usulsüz kiralanması meselesini kendilerine sormuştum. Başkan Bey, konutları neden hak sahiplerine teslim etmediğini, verdiyse kime kiraya verdiğini açıklarsa, hiç olmazsa bilgi sahibi oluruz. Yine sayın Başkan Bey bilmeli ki kendisinin itibarını sarsmak için hiç kimsenin herhangi bir gayreti yok. İcraatları ile ilgili gerektiğinde eleştireceğiz, gerektiğinde önereceğiz, Gerektiğinde de destekleyeceğiz. Her sıkıştığında, İstanbul'un itibarına sığınması, kendisini sorumluluktan kurtarmaz. Hamasi söylemler kendisini hatasız yapmaz. Kendisine gösterilmesini istediği saygı, hepimizin hakkıdır. İstese de istemese de, üzülse de, gerilse de bu saygıyı herkese göstermek durumundadır."

"DEMEK Kİ İSTANBUL'DA HİZMET YOK!"

"Yine aynı konuşmada Başkan Bey 39 ilçeye eşit hizmet etmekten bahsediyor. 39 ilçeye yaptıkları hizmetleri bir liste olarak kamuoyu ile paylaşsınlar, eşit davranıp davranmadıklarını bütün kamuoyu görsün. Varsa böyle bir adalet teşekkür edelim. Bizim gördüğümüz yok. Eğer diğer ilçeler de bizim kadar hizmet aldıysa, vay İstanbul'un haline. Demek ki İstanbul'da hizmet yok. Başkan beyi, sükunete, rasyonel düşünmeye ve rasyonel hareket etmeye, kibirden uzak durmaya, hizmet yapmaya ve hizmette adalete davet ediyoruz. Kendisinden başka da bir isteğimiz yok."