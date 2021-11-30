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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Sevigen, CHP’den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Sevigen, CHP’den ihraç edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarını eleştiren eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, partisinden ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) dünkü toplantısında oybirliğiyle Sevigen'in ihracına karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirten Sevigen, "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında cumhurbaşkanlığı adaylığı yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyeti'nden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" diye konuşmuştu. ANKARA
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Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Sevigen, CHP’den ihraç edildi
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