Korkusu yetti

Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ
), koronavirüsün Güney Afrika
kökenli yeni varyantı 'Omicron'la ilgili "Küresel çapta çok yüksek risk' uyarısı yaptı. Ancak örgüt şu ana kadar 'Omicron' kaynaklı ölüm olmadığını, sadece vaka artışlarının yaşanabileceğini belirterek dünyaya aşılama ve ana sağlık hizmetlerinin devamı için hazırlık çağrısında bulundu. Avrupa
ülkeleri ortaya çıkan 'Omicron' vakaları karşısında panik havasıyla Afrika
ülkelerine tek tek kapıları kapattı. Avrupa ülkelerinin yeni varyanta karşı 'kapalı kapı' politikasına öncelik vermesi ve Afrika ülkelerine sınırlarını kapatması Dünya
Sağlık Örgütü'ne eleştirel nitelikte yeni bir açıklama daha yaptırdı. Dünya ülkelerine yönelik yazılı bilgilendermede Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta
dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığı belirtilerek "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve uluslararası sağlık düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor. Kısıtlamalar, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabilir. Bu yüzden sınırlar kapatılmamalıdır" denildi. Açıklamada "Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid- 19 testi pozitif çıkan insanların sayısı artıyor. Bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürüyor" denildi. Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden ve uluslararası kurumlara raporlayan Dr. Angelique Coetzee
önceki gün "Bu varyantın semptomları değişik ama hastalar üzerindeki etkisi çok yumuşak. Hiçbir vakada yatış gerekmedi. Paniğe gerek yok" açıklaması yapmıştı. Mozambik'ten İtalya
'ya dönüşünde Omicron varyantını taşıdığı belirlenen erkek hastanın "Ailemden 5 kişinin daha testi pozitif çıktı. Ama hepimizde hafif semptomlar görülüyor. Aşı da beni korudu" demesi Omicron'un şiddeti konusunda kafaları karıştırdı.
'İLAVE TEDBİRE GİDİLMEDEN MASKE VE MESAFEYLE ÖNLEYELİM'
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal:
Omicron yeni bir varyant.
Virüs yeni birine bulaşmazsa
çoğalmaz. Çoğalmazsa mutasyon
olmaz. Mutasyon olmazsa
yeni varyant olmaz. Omicron varyantı hücrelere
daha çabuk girdiği ve daha yapışkan olduğu
için dikkatli olmalıyız. İlave tedbirlere gitmeden
hepimiz maske, mesafe, temizliğe ve aşılarımıza
dikkat etmeliyiz. Herkes yaygın olarak aşılanmalı.
Kalabalık yerlerde dolaşılmamalı, kalabalık
yerlerde mutlaka maske takılmalı, Sağlık
Bakanlığı'nın koyduğu diğer kurallara uymalıyız.
'AŞILARIN ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR AMA TEKNİK OLARAK İŞE YARAMALI'
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan:
Umarız
bu varyant ülkemize hiç gelmez
ama gelme ihtimali her zaman
var. Hastane ve yoğun bakım
açısından tetikte duruyoruz. Kış
aylarındayız, halkımız kısıtlama dışında kendileri
de önlem almalı. Tedbirlere dikkat edilmeli.
Özellikle maske kullanımına önem
verilmeli. Toplu ve kapalı alanlarda vakit
geçirilmemeli. Dünyanın Omicron'dan nasıl
etkileneceğiyle ilgili elimizde net bir bilgi yok.
Omicron varyantına aşıların da etkisi nedir
henüz bilinmiyor. Aşılar Omicron'a nasıl etki
edecek bunu zaman gösterecek. Ama şöyle
düşünmek mümkün. Sarscov2 ailesinden
gelen yapı olması nedeniyle oluşabilecek
antikor yanıtının bir miktar Omicron'da da işe
yaraması bekleniyor. Geçmiş bilgilerimize
dayanarak bunu söylüyorum, literatür bilgisi
henüz eksik bu konuda.