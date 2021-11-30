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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Korkusu yetti

Korkusu yetti

DSÖ, Kovid-19'un Afrika kökenli varyantı Omicron'a karşı 'küresel çapta çok yüksek risk' uyarısı yaptı. Hızlı aşılama ve hazırlık çağrısında bulundu Ancak Avrupa ülkeleri yeni varyantla mücadelede önceliği Afrika ülkelerine kapılarını kapatmaya verdi. DSÖ'den "Elimizde Omicron'un şiddetiyle ilgili bilimsel veri yok. Kapıları kapatmayın" eleştirisi geldi DSÖ, "Kapalı kapı politikası Afrika'da geçim kaynakları ve tedarik konusunda sıkıntı yaratabilir. Kıtada artan vakalar Omicron'dan başka bir faktörden de kaynaklanabilir" uyarısında bulundu. İtalya'da Omicron tespit edilen ilk vakanın "Çok hafif geçiriyorum. Aşı beni korudu" sözleri de virüsün tehlikesi konusunda kafaları karıştırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika kökenli yeni varyantı 'Omicron'la ilgili "Küresel çapta çok yüksek risk' uyarısı yaptı. Ancak örgüt şu ana kadar 'Omicron' kaynaklı ölüm olmadığını, sadece vaka artışlarının yaşanabileceğini belirterek dünyaya aşılama ve ana sağlık hizmetlerinin devamı için hazırlık çağrısında bulundu. Avrupa ülkeleri ortaya çıkan 'Omicron' vakaları karşısında panik havasıyla Afrika ülkelerine tek tek kapıları kapattı. Avrupa ülkelerinin yeni varyanta karşı 'kapalı kapı' politikasına öncelik vermesi ve Afrika ülkelerine sınırlarını kapatması Dünya Sağlık Örgütü'ne eleştirel nitelikte yeni bir açıklama daha yaptırdı. Dünya ülkelerine yönelik yazılı bilgilendermede Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığı belirtilerek "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve uluslararası sağlık düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor. Kısıtlamalar, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabilir. Bu yüzden sınırlar kapatılmamalıdır" denildi. Açıklamada "Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid- 19 testi pozitif çıkan insanların sayısı artıyor. Bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar sürüyor" denildi. Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden ve uluslararası kurumlara raporlayan Dr. Angelique Coetzee önceki gün "Bu varyantın semptomları değişik ama hastalar üzerindeki etkisi çok yumuşak. Hiçbir vakada yatış gerekmedi. Paniğe gerek yok" açıklaması yapmıştı. Mozambik'ten İtalya'ya dönüşünde Omicron varyantını taşıdığı belirlenen erkek hastanın "Ailemden 5 kişinin daha testi pozitif çıktı. Ama hepimizde hafif semptomlar görülüyor. Aşı da beni korudu" demesi Omicron'un şiddeti konusunda kafaları karıştırdı.



'İLAVE TEDBİRE GİDİLMEDEN MASKE VE MESAFEYLE ÖNLEYELİM'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Omicron yeni bir varyant. Virüs yeni birine bulaşmazsa çoğalmaz. Çoğalmazsa mutasyon olmaz. Mutasyon olmazsa yeni varyant olmaz. Omicron varyantı hücrelere daha çabuk girdiği ve daha yapışkan olduğu için dikkatli olmalıyız. İlave tedbirlere gitmeden hepimiz maske, mesafe, temizliğe ve aşılarımıza dikkat etmeliyiz. Herkes yaygın olarak aşılanmalı. Kalabalık yerlerde dolaşılmamalı, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılmalı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu diğer kurallara uymalıyız.

'AŞILARIN ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR AMA TEKNİK OLARAK İŞE YARAMALI'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan: Umarız bu varyant ülkemize hiç gelmez ama gelme ihtimali her zaman var. Hastane ve yoğun bakım açısından tetikte duruyoruz. Kış aylarındayız, halkımız kısıtlama dışında kendileri de önlem almalı. Tedbirlere dikkat edilmeli. Özellikle maske kullanımına önem verilmeli. Toplu ve kapalı alanlarda vakit geçirilmemeli. Dünyanın Omicron'dan nasıl etkileneceğiyle ilgili elimizde net bir bilgi yok. Omicron varyantına aşıların da etkisi nedir henüz bilinmiyor. Aşılar Omicron'a nasıl etki edecek bunu zaman gösterecek. Ama şöyle düşünmek mümkün. Sarscov2 ailesinden gelen yapı olması nedeniyle oluşabilecek antikor yanıtının bir miktar Omicron'da da işe yaraması bekleniyor. Geçmiş bilgilerimize dayanarak bunu söylüyorum, literatür bilgisi henüz eksik bu konuda.

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