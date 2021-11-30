Mersin’de 23 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, aralarında Bylock kullanıcısı, aleyhe tanık beyanları ve örgüte yardım amaçlı talimat dönemlerinde Bank Asya hesap hareketliliği bulunan farklı meslek gruplarından ve aktif görev yapan öğretmenlerin bulunduğu 10 şüpheli hakkında; ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesi haklarında Ankesör Ardışık/Tekil aranma ve beyan tespitleri bulunan 8'zi muvazzaf, 2'si emekli ve 3'ü eski askeri öğrenci 13 şüpheli olmak üzere toplamda 23 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.