MESKİ’nin su zammına Cumhur İttifakı geçit vermedi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı olan genel kurul toplantısı ikinci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yüzde 10'luk zam talebi Cumhur İttifakı'ndan tepki çekti.

"DAR GELİRLİ İNSANLARIMIZIN SIRTINA YENİ BİR YÜK TAŞIMAYALIM"

Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri zam talebine; "TEFE - TÜFE'den dolayı gelecek yük vatandaşın faturasına her ay zaten yansıyacak. Bu da yıllık bazda yüzde 25 civarında olacak. Artı yüzde 10 zam yapılması doğru değil. Dar gelirli insanlarımızın sırtına yeni bir yük taşımayalım. Sosyal belediyecilik diyorsunuz. Ama şuanda ülkenin şartlarının ağır şekilde devam ettiği şu günlerde yüzde 10-15 gibi bir zammın doğru olmadığını ifade ediyoruz. Komisyondaki arkadaşlar karar almadan siz konuyu resen getirdiniz. Komisyon kararını beklemediniz. 'Komisyon kararını saymıyorum, tanımıyorum' olarak yorumlanır bu" şeklinde tepki gösterdi.

SEÇER CUMHUR İTTİFAKINI POPÜLİZM YAPMAKLA SUÇLADI

Başkan Seçer red kararının mahkemeye kadar gideceğini söyleyerek, Cumhur İttifakını popülizm yapmakla suçladı.

ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Görüşmeler sonunda MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı mali yılı ücret tarifesi tasarısı idareden geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Meclis çoğunluğuna sahip Cumhur İttifakı'nın, Vahap Seçer'in suya yüzde 10 zam teklifine red kararı vermesi ile kabul görmedi.