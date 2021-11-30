MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/HDSzk1eUxJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021