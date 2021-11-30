Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:51

MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı

MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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MSB duyurdu: Hudut Kartalları 7 kişiyi yakaladı
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