Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na:  726 bin Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumartesi günü KİPTAŞ'ın Pendik'te, ilçe belediyesinden ruhsat almadan yapmaya başladığı lüks konutların temel atma töreninde kendisini hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi.



Cin yaptığı açıklamada, "Pendik sınırlarında, lüks standartlarda, gelir elde etmek üzere yapılan projeyle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik Belediyesi'ni yok saydığını, KİPTAŞ'ın kendilerine ruhsat almak için müracaat etmediği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden teamüle aykırı bir şekilde ruhsat aldığını ifade etti. Başkan Cin; "KİPTAŞ Pendik sınırlarında 15 proje gerçekleştirdi ve bunların ruhsatlarını Pendik Belediyesi'nden aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü de Pendik sınırlarında yapılan bütün inşaatlarının ruhsatlarını belediyemizden aldı. Sayın İmamoğlu döneminde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden 2 ruhsat aldı. Bunlar, mevzuata uygun olarak düzenlenip kendilerine verildi. Gelir getirici bu işte bizden ruhsat almadılar. İstemediler bile. Bu Pendik'i yok saymaktır. Pendik'in hakkını yemektir. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Başkan bey rahatsız olsa da Pendik'in hakkını her ortamda arayacağız. İşte Belediyemizden Kiptaş ve İBB tarafından alınan bütün ruhsatlar burada. Çamçeşmedeki lüks proje, sosyal konut olmadığına göre bu projenin de ruhsatını bizden almalılar. Almadılar. Bu, istismardır, hakka tecavüzdür. Bütün ruhsatlar Pendik'ten bu niye değil? Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, kendisinin itibarına yönelik bir saldırı yapıldığını iddia etmesini de değerlendiren Başkan Ahmet Cin; "Sayın Belediye başkanının hem başkan hem kişi olarak itibarı yanımızda saklıdır. Ancak, söz konusu olan kişisel bir mesele değil, kişisel bir itibar meselesi hiç değildir. Sayın Başkan'ın itibarı gibi bizim de kurumumuzun da itibarı var. Saygı isteyen öncelikle saygı gösterecek. Pendik'te 140 bin metrekare inşaat projelendireceksiniz ve biz bunu zabıta denetiminde öğreneceğiz. Saygı bunun neresinde? Pendik'i yok sayarak Pendik'e ve Belediyemize saygısızlık yapılmasını sineye çekemeyiz" diye konuştu.



İŞ BİRLİKLERİNİ SUÇ GİBİ SÖYLÜYORLAR



İBB Başkanı İmamoğlu'nun vakıflarla ilgili yaptığı göndermeye de değinen Ahmet Cin; "Başkan bey, AK Parti döneminde yapılan yatırımlar arasında tercihler kullanıyor, bazılarını sahipleniyor, kendisi yapmış gibi anlatıyor. Bazılarını ise suçmuş gibi gösteriyor. KİPTAŞ, İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında, halkın doğrudan faydalandığı bir hizmet için iş birliği yapıldı. Başkan bu iş birliğinden rahatsız olmuş. Bu iş birliğini bir suçmuş gibi söylüyor. Bu iş de dönemimizde yapılan bütün diğer işler gibi vatandaşımızın menfaati için yapılmıştır. Ortadadır, gizlisi saklısı yoktur. Başkan beye tavsiye ediyorum, bu işbirliklerine de sahip çıksın. Suçmuş gibi göstermekten vazgeçsin" şeklinde konuştu.



2.5 YILDA 432 KONUTU TESLİM EDEMEDİLER



Pendik'te gecekondu sahiplerine verilmek üzere yapıldığı halde teslimleri yapılmayan sosyal konutlarla ilgili İBB icraatının anlaşılamaz olduğunu, seçimin üzerinden 2,5 yıl geçtiği halde, bu konutların teslim edilmemiş olmasının kasıt değilse iş bilmezlik olduğunu ifade eden Ahmet Cin, "AK Parti döneminde, Pendik'teki gecekondu sahiplerine verilmek üzere 432 konutun inşaatı tamamlandı. Bu konutların hak sahiplerine teslimi gerekiyor. Sayın başkanın, başkanlığının üzerinden 2,5 yıl geçti, hiçbir hak sahibine evini teslim etmediler. Üstelik bu konutları, kiraya vermek istediklerini biliyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Bu arada, başkan bey dertlenecekse, 2,5 yılda, hazır teslim aldıkları halde, vatandaşa teslim edemedikleri hazır konutlarla ilgili dertlensin. Teslim edin vatandaşlarımızın hakkını. Başkan bey, ilçelere eşit hizmetten bahsediyor. Hizmet yok ki neyin eşitliği olsun. Daha yapılanlar teslim edilmemiş" diye konuştu.



KABAKTEPE: PENDİKLİ VATANDAŞLARIMIZ 16 MİLYON'A DAHİL DEĞİL Mİ?



İBB yönetiminin teamülleri yok saydığı uygulamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de tepki gösterdi Kabaktepe yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB, her yıl 20 bin deprem konutu yapma sözü vermişti. 2.5 yılda sıfır konut yaptı. Sözlerini tutmadıkları gibi lüks binalara geçirdikleri "kamu hizmeti" kılıfıyla Pendiklilerin haklarını çiğniyorlar. Soruyoruz; Pendikli vatandaşlarımız 16 Milyon'a dahil değil mi?" ifadelerine yer verdi.