Çankaya'da 60 yıldır halkın nefes aldığı Kurtuluş Parkı'nın Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'ne (TED) verilmesine yönelik haberimiz. sivil toplum örgütleri ve siyasileri harekete geçirdi.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Kurtuluş Parkı'na ilişkin imzalanan protokole karşı basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, "Kurtuluş Parkı Ankaralılar'ındır. Mansur Yavaş ve TED arasındaki peşkeş protokolü derhal iptal edilsin" dedi. Tokgöz şunları söyledi:

"KURTULUŞ PARKI, ANKARALI'NIN SEVGİLİSİ"

* Ankara'mızın en güzide parklarından birisi olan, Ankara halkının gözde nefes alma mekânı, kentin simgelerinden Kurtuluş Parkımızı özel bir kurum olan TED Üniversitesi'ne peşkeş çekme planları içerisine girmiştir.. Bu protokolü meşrulaştırma açıklamaları yapan belediye yetkilileri, parkın verimsizliğini anlatıyorlar, parkın kullanışsızlığından bahsediyorlar. Parktaki alanların âtıl olduğunu, güvenlik sorunlarının olduğunu anlatıyorlar. Neredeyse, Kurtuluş Parkından kurtulmak istiyorlar Oysa park, Kurtuluş Parkı Ankaralı'nın sevgilisidir. Düzenlidir, neşelidir, güvenlidir, huzurludur. Ailelerin, gençlerin, öğrencilerin haftanın her günü büyük mutluluklarını paylaştığı alandır.



* Buradan Mansur Yavaş'a soruyoruz; koca belediyenin Kurtuluş Parkı'na iyileştirme ve yenileme çalışması yapacak gücü yok mudur? Belediyede güvenlik görevlisi kalmamış mıdır? Büyükşehir'in imkanları Kurtuluş Parkına yetmiyor mu? Sorunları TED Üniversitesi mi çözecektir?

"BÜYÜK BİR RANT PLANI"

* Bunlar, masaldır. Sokak tabelalarının rengini halka sormayı akıl eden belediye, Kurtuluş Parkı hakkında karar verirken onun esas sahibi olan Ankara halkına sormuş mudur? Kurtuluş Parkı üzerinde oynanan oyun kamu malını özel sektöre peşkeş çekmekten ibarettir. Parkın eksiklerinden dem vurarak bu durumu gizleme çabaları nafiledir.



* Kamucu belediye anlayışı Ankaralının sporunu yaptığı, çocuklarını buz patenine götürdüğü tesisleri en güzel şekilde yeniden yapar ve özel işletmelere devretmeden belediye eliyle yönetir ve halkına en nitelikli hizmeti sunar. Bunu yapmak yerine, Kurtuluş Parkı'nın eksiklerini bir özel üniversite eliyle gidermek için protokol imzalamak sadece bir acizlik gösterisi değil, büyük bir rant planıdır.



* Derhal aranızdaki peşkeş protokolünü iptal edin. Kurtuluş Parkı üzerindeki rant planlarından dönün. ABB Meclisindeki siyasi partilere sesleniyoruz: Bu konuyu tekrar gündeme getirin ve protokol yetkisini derhal iptal edin.

Mansur Yavaş'ın, TED Üniversitesi ile doğal SİT alanı olan Kurtuluş Parkı'nda tadilatının önünü açan protokol yaptığı ortaya çıktı. Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevlendirilmesi için imzalanan protokolle parkın kullanımı 10 yıl süre ile TED Üniversitesi'ne bırakılmıştı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13. ve 14. maddesine aykırı olduğu ifade edilen protokolün 3. maddesinde ilginç bir detay yer alıyor. Söz konusu maddede, "İşbu protokolde yer almayan hususlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile ek protokoller yapılabilecektir" deniliyor. Söz konusu maddeyle parktaki mevcut yapılarda uygulanacak tadilatların parkın yeşil dokusuna zarar verebileceği ve yeni inşaat alanlarına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.