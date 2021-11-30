Son dakika: 30 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

30 Kasım koronavirüs tablosu:

Bakan Koca: Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun.

29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

29 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu. Bir günde toplam 358 bin 816 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olarak kaydedildi.