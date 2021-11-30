SON DAKİKA | Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.