Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 00:22 Son Güncelleme: 1.12.2021 00:40

SON DAKİKA | Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

SON DAKİKA | Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MARMARA BÖLGESİNDE yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
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