Son dakika: Balıkesir’de dev dalgalar korkuttu! Kabus gibi görüntüler...





GECE BOYUNCA ANONS YAPILDI



Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece boyunca belediye yapılan anonslarda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.