FETÖ’de yeni bir kavram daha ortaya çıktı: Nöbetçi imamlık!

"NÖBETÇİ İMAMLIK"

Bu imamların düzenli olarak ABD'ye gidip Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuklarını ifade eden Ö.K, "Mahrem yapıda faaliyet yürüten birim imamları, periyodik aralıklarla örgüt elebaşı Gülen'in kaldığı ABD Pensilvanya'daki malikanesinde nöbetçi olarak hizmet veriyorlardı. Bu şekilde Türkiye'den mahrem yapılardan gelen bilgiler ve soruları Gülen'e iletiyorlardı. Ondan aldıkları cevapları da Türkiye'deki imamlara aktarıyorlardı." itirafında bulundu.