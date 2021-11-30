Son dakika: FETÖ’ye sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Dışişleri Bakanlığının 2009'da yaptığı yürütülmekte olan 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'MAHREM HİZMETLER'E 78 GÖZALTI

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'nda yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE BİR BAŞKA OPERASYON

İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. 2015 yılında Polis Akademisi Başkanlığı'ndan ilişikleri kesilmiş olan ve girdikleri üniversitelerde FETÖ ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 31 eski Polis Akademisi Öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 38 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.