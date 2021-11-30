SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. MHP, Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için vatanın her noktasındadır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Bunu yeterli görmüyoruz. Kalan illerimizi de bu hafta gezeceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri aktaracağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla kucaklaşacağız. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olan diyeceğiz. Gelmeden gittiklerini göstereceğiz. Davetsiz gelen, mindersiz oturur diyeceğiz. Milletimiz varlığına, istiklaline, istikbaline, birliği ve kardeşliğine sahip çıkacak. İftira siyasetine aziz Türk Milleti aldanmayacak, itibar etmeyecektir. Cumhur'un kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacaktır. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağlayacağız, sabredeceğiz, azmedeceğiz, mutlaka başaracağız. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.

Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleri ile çizmekten başka yol yoktur. Türk Milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmaktadır. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, bitkin ve düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak bir sapma gerçekleştirmemiş.

Türk Milleti her çileye dayanmıştır. Ne var ki tarihimiz, ekonomik ambargolarla tahribata uğramıştır.

Bu ülke hepimizindir, bu vatan üzerinde yaşayan her insanın namusudur. Erdemli olmak, meseleleri geniş bir açı ile ele almak öncelikle siyasi partilerin, sonra da hepimzin sorumluluğudur. Kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur.

