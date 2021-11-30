İŞTE VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Bakan Koca, bu kez de vakaların en çok arttığı 10 ili paylaştı. Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." dedi.

Koca'nın paylaştığı Tweet'te yer alan grafik ise şöyle: