Koronavirüs ile mücadelede son durumu gösteren harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşım ile 81 ildeki vaka sayılarını ve en çok artışın yaşandığı illeri vatandaşlara duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımına, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini not düştü.
BAKAN KOCA 13-19 KASIM KORONAVİRÜS VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 81 ildeki son verileri gösteren insidans haritasını paylaştı. Koca, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın paylaştığı 13-19 Kasım koronavirüs haritası:
İŞTE VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Bakan Koca, bu kez de vakaların en çok arttığı 10 ili paylaştı. Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." dedi.
Koca'nın paylaştığı Tweet'te yer alan grafik ise şöyle: