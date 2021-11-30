Son dakika: Sakat bırakan koca kurşununa 17 yıl hapis!

İstanbul Şişli'de yaşayan 28 yaşındaki Samet Mutlu ile 27 yaşındaki Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı.





DAVA AÇILDI



Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılmıştı.





SAVUNMASINI VERDİ



Samet Mutlu savunmasında, ''Olay tarihinden iki hafta önce motor kazası geçirmiştim. Köprücük kemiğim kırıldı o nedenle hareket kısıtlılığım vardı. İhtiyaçlarımı ailemin yardımıyla karşılıyordum. Olay günü kızım benimleydi dışarıdaydık bir süre sonra eve döndük. Kızımı saat 22.00 sularında teslim ediyordum. Saat 21.00 gibi Sabiha aradı kızımı götürmemi istedi. Kısa süre sonra evimin önüne geldi dışarı çağırdı'

'AYAKLARINA ATEŞ ETTİM''

''Kalkamadığım için yukarı çağırdım. Yukarı çıkmayı reddedince ben indim. Ben geçmiş olsuna geldi sandım. Sabiha ile konuşmaya başladık bana 'Bundan sonra sana karılık yapmayacağım, sen erkek misin' dedi. Bende 'Nasıl konuşuyorsun sus' dedim. Küfür etmeye başladı yaralı omzuma vurdu. Bende bir tokat attım. Kavgamız büyümüştü. Arabadan silahımı aldım havaya iki el ateş ettim. Sabiha'ya 'Git buradan' dedim bana 'Sana mı soracağım senin yaşamadığın hayatı bana yaşatanlar var, hayatımda biri var" deyince ayak hizasına doğru ateş ettim"



''GEÇMİŞ OLSUN''

"Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sabiha yere düştü. Karakola gittim teslim oldum. Eşimi yaraladım ambulans yollanmasını istedim. Pişmanım eşime geçmiş olsun diyorum. Beraatımı talep ediyorum'' şeklinde iddiada bulunarak savunmasına son vermişti.



MÜTALAA VERİLDİ



Savcı mütalaasını vermişti. Mütalaasında sanığın karakola teslim olduğunda silahında mermi kalmadığını eşini kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini, daha öncesinden silahla ile tehdit ettiğini belirterek 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etmişti.



TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmeye devam etti. Sabiha Mutlu ilk celse sedyeyle duruşmaya katılırken bu sefer mahkum edildiği tekerlekli sandalyeyle katıldı. Ailesi Sabiha Mutlu'ya eşlik etti. Sanık Samet Mutlu duruşmada hazır edildi. Yaşanan olayın ardından ilk kez mahkeme salonunda yüz yüze gelindi. Sanık Samet Mutlu son savunmasını gerçekleştirdi. Planlayarak yapmadığını belirterek, "Planlayarak yapılmış denilen şeye katılmıyorum. Ben evde evrene mesaj mı gönderiyorum, Sabiha buraya gelsin, mahallede kimse görmesin diye. Planlayarak yapmadım. Adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmeyi talep ediyorum" dedi.



17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 15 yıl ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 17 yıl 1 hapis cezasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararı duyan Sabiha Mutlu ve annesi gözyaşlarına boğuldu. Kızı tekerlekli sandalyeye mahkum olan anne baygınlık geçirdi. Duruşmaya katılan Samet Mutlu'nun annesi ise karara tepki göstererek ''Ben oğlumsuz yapamam sağ ol Sabiha'' dedi.



"BACAKLARIMA MÂL OLDU AMA O CEZA ALDI"



Duruşma sonunda Sabiha Mutlu, " Çok mutluyum. Evlendiğim dönemden beri yaklaşık 10 senedir her zaman şiddet uyguladı ama hiç ceza almadı. İlk defa ceza aldı belki benim bacaklarıma mâl oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu ? o 17 sene aldı. Çok mutluyum hakimlere, savcılara, devlette, hepinize teşekkür ederim. Adalet bugün benim için tecelli etti çok şükür. Şu an ameliyatlıyım bacaklarım sargı içinde." şeklinde açıklamada bulundu.