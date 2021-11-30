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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:09

Sündüz şehitleri için anıt yapıldı

Sündüz şehitleri için anıt yapıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 28 yıl önce kurşuna dizdiği 14'ü çocuk, 24 kişinin kabrinin bulunduğu bölgeye anıt yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişinin defnedildiği ilçe mezarlığında çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, mezarlığa 8 metre uzunluğunda mermer anıt inşa edildi. Şehitlerin kabirlerinin de mermerle kaplandığı mezarlığın çevre duvarı yenilendi, aydınlatmalar yapıldı. Şehit yakınları da kısa sürede anıtı tamamlayan ekiplere teşekkür etti.

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Sündüz şehitleri için anıt yapıldı
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