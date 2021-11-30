Türk dizileri, mimari açıdan araplara ilham kaynağı oluyor!

Ortadoğu ülkelerindeki bir çok kişi Türk dizilerinde gördüğü iç mimarilerini evlerine ve iş yerlerine yaptırmak için Türkiye'deki mimarların kapısını çalıyor. İç mimar Ferhat Günay, " Dizilerden bağımsız olarak Abd ve Kanada dan bir çok teklif alıyoruz ve kaçınılmaz olarak köklerimizden bir takım yansımalar projelerimizi domine ediyor, tabiki bazı körfez ülkelerindenden bizlere ilgi duyan müşterilerimiz mevcut onların taleplerinede gerek dizilerden gördükleri ihtişamı gerekse geleneksel çizgilerimizin harmonisyle projeler üretiyoruz." dedi

MİMARLIĞA TEKNOLOJİK AYAR

Mimarlığın ilk yıllarına göre bu dönemde artık mimaride de teknolojinin yerinin büyük olduğunu da belirten Günay "Hem benim hemde diğer meslektaşlarım için bu tanım günden güne değişmekte,sanırım ihtiyaçlarımız ve teknoloji ile şekilenen seyahat özgürlüğümüz daha doğrusu değişen yaşam alanlarınız mimariye yeni bir tanım kazandırmakta sürekli değişen ve yenilenen duygularımız ve ihtiyaçlarımız gibi. Mimari açıdan artık işimizin yüzde 99'unu teknoloji ile bütünleştirdik. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de teknoloji olmazsa olmaz" dedi.

"MİMARİDE DOĞAYA DÖNÜŞ"

Pandemi sonrası yapılan mimari çalışmaların pandemi öncesine göre değiştiğinide belirten Mimar Ferhat Günay sözlerine şöyle devam etti, "Pandemi ihtiyaç önceliklerimizi ve mülkiyet duygularımızı çok derinden etkiledi aslına bakarsanız bunun için olumlu bir etki diyebiliriz artık büyük verandalar yeşil alanlar ve bahçeler konusunda geçmişe kıyasla çok daha fazla talep alıyoruz sanırım bize pandeminin öğrettiklerinden biriside doğa ile uyum oldu.."