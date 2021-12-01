147 Nerenin Numarası? MEBİM 147 Telefon Numarası Kullanıma Kapalı mı?

İnsanlara yakinen hizmet vermek amacıyla kurulan telefon hatlarından biri de 147'dir. Peki, 147 hangi kurum için ve ne amaçla hizmet vermekteydi? İşte, tüm detaylar…

147 Nerenin Numarası?

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) ait olan 147 nolu telefon numarası Van'da yaşanan deprem sonrası sosyal sorumluluk projesi olarak depremin vatandaşlara yaşattığı travmayı azalmak ve onlara destek olmak amacıyla hizmete girmiştir.

147 Kullanıma Kapalı mı?

İlerleyen süreçlerde Alo 147'nin kamuoyunda şikayet hattı olarak algılanması ve öğretmenlerin de şikayet konusu edilmeye başlanması ile beraber kapatılmıştır.

Alo 147 yerine 444 0 632 nolu telefon hattı kullanıma açılmıştır. Öğretmen odaklı bir hizmet anlayışı le açılan bu hat aynı zamanda öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri vb. konularda hizmet alınabilecek bir kullanıma getirilmiştir.

Hat aynı zamanda Türkiye ve yurtdışı programlarına kayıtlı öğrencilere yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri konusunda da hizmet vermektedir.