Haberler Gündem Haberleri 171 Neyin Numarası? ALO 171 Nedir, Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:42 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:42

171 Neyin Numarası? ALO 171 Nedir, Nerenin Numarası?

171 Neyin Numarası? ALO 171 Nedir, Nerenin Numarası?

Günümüzde birçok kurum insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için telefon hatları üzerinden hizmet vermektedir.  Gerek sağlık, gerek doğal afet, gerek mali işler vb. pek çok konuda ihtiyaca cevap veren bu telefon hatları pek çok kişinin işini kolaylaştırmaktadır. O telefon hatlarından biri olan 171 kimin numarasıdır? 171 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Yapılan araştırmalara göre tütün içen küresel nüfusun 3'te 2'sini 10 ülke oluşturmaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunmaktadır. Her geçen gün tütün ürünlerine zam gelse de ülkemizde hala sigara içme oranı yüksektir. Bunun önüne geçebilmek için büyük bir çaba harcanmaktadır. Bu hizmetlerden biri de Alo 171'dir. Alo 171 sigarayı bırakmak isteyen herkese yardımcı olmaktadır. İşte, Alo 171 ile ilgili tümsv detaylar…

171 Nerenin Numarası?

Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı'na aittir. Sigarayı bırakmak isteyen herkese yardımcı olan bu hat uzman personelleri sayesinde sigarayı bırakmak isteyenlerle yakından ilgilenmektedir. 27 Ekim 2010 tarihinde sigarayı bırakmak isteyen ancak zorlananlara yardımcı olmak, tavsiyelerde bulunmak, bu konuda profesyonel birimlerle iletişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

171 Sigara Bırakma Danışma Hattı sigarayı bırakmak isteyenlere teşvik ve destek vermek, kişiyi motive etmek, bırakmak isteyenlere sigarayı nasıl bırakacakları ile ilgili yardımcı olmak gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen her vatandaş Alo 171 ile iletişime geçebilir.

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171 Neyin Numarası? ALO 171 Nedir, Nerenin Numarası?
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