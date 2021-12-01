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Giriş Tarihi: 1.12.2021

188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ ile irtibatlı oduğu belirlenen 31 eski akademi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 31 ilde ise örgütün Jandarma mahrem hizmetler yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yine Ankara merkezli operasyonda Dışişleri Bakanlığı'nın 2009'daki 3 ayrı sınavında usulsüzlük yaptığı belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir ve Afyonkarahisar'da 31, Mersin'de ise 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne'deki operasyonda ise 2 şüpheli yakalandı.

Emir SOMER - Dilhan DUMANOĞLU-Bekir COŞKUN / SABAH
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188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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