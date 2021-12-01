444 0 375 Kimin Numarası? 444 0 375 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

TTNET/Türk Telekom müşteri hizmetlerine ait olan bu hat internet ile alakalı olarak sorun yaşayan ya da bir öneri ve şikayeti olan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır? İşte, tüm detaylar…

444 0 375 Nerenin Numarası?

444 0 375 TTNET'e ait bir telefon numarası olarak bilinmektedir. İnternet konusunda yaşanan herhangi bir sorun yaşayan ya da internet bağlatmak isteyenlerin aradığı numaralardan biridir. İnternet paketi, internet kesintisi ya da herhangi bir teknik sorunlarla karşılaşıldığı zaman da TTNET müşteri hizmetleri aracılığı ile vatandaşların sorunları çözülmektedir. TTNET müşteri hizmetleri numarası internette aratıldığında şu anda karşımıza 444 1 444 numarası çıkmaktadır. 444 0 375 numarası da TTNET'e ait bir numara olsa da şu anda aktif olarak 444 1 444 numarası kullanılmaktadır.