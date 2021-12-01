Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:26 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:26

49 Nerenin Numarası? +49 Hangi Ülkenin Telefon Alan Kodu?

Artık günümüzde hemen hemen dünyanın her yerindeki kişiler ile iletişim sağlamak oldukça kolay hale geldi. Eskiden yabancı ülkede bulunan biri ile konuşmak için günlerce ya da aylarca beklemek zorunda kalınırken günümüzde sadece telefonun tuşuna basma süresi kadar kısa bir zaman diliminde bu işlem halledilebilmektedir. Yabancı ülkelerdeki yakınlarımızı arayabilmek için o ülkenin telefon kodunu kullanmak gerekmektedir. Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunmaktadır. Peki, 49 Kimin Numarası? 49 Nolu Telefon Nerenin Numarası?