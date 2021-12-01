AK Partili Çiğdem Karaaslan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye en güçlü sıçramasını bu dönemde gerçekleştirecek

"TÜRKİYE BAŞKA BİR BOYUTA GEÇİYOR"

Küresel tehditler çağı yaşadığımızı aktaran Karaaslan, "Küresel ticaretle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı zaman diliminden geçiyoruz. Taşlar yerinden oynadı ama bir süre sonra yerini bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir ekonomik modele geçiyoruz diyerek ifade ettiği durum bir kabuk değişimi. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Bugüne kadarki ezberlenmiş yöntemlerle değil. Dolayısıyla büyük bir değişimin arefesindeyiz. Kurlara yansıması var. Dediğiniz gibi küresel yaşananların ülkemize etkileri var bundan kendimizi ayıramayız. Maalesef bunu kullananlar var. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

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