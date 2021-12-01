Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun tehdit dilini paylaştı! Erdoğan “Milletimizi, bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalardan kesitlerin yer aldığı, tehdit dili içeren ve vesayetçi anlayışını gösteren ifadelerinin bulunduğu bir videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "MİLLETİMİZİ, BU VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ!"

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden örneklerin içerdiği bu video ile birlikte ayrıca Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu video paylaşımı sonrasında Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT DİLİNDEN VE VESAYETÇİ ANLAYIŞINDAN ÖRNEKLER:



Kılıçdaroğlu'nun farklı zaman dilimdeki açıklamalarından örneklerin yer aldığı tehdit dili içeren ve vesayetçi anlayışını gösteren ifadeleri şöyle:



"İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak, o devlet memurlarına seslenmek istiyorum, emir almıştım diyerek sıyrılamazsınız pazartesi itibariyle durun"

"Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek"

"Sadece bizim iş insanlarımıza değil, büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket girer, bir kişi girer, o da ağır bedeller ödeyeceklerdir' dedim."

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tehdit dilini paylaştı! | Video

"Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem"

"Buradan esnafa seslenmek istiyorum. Eğer bunlara gidip sandıkta oy verirseniz, vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur"

"Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hâlâ gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur."

"Erdoğan şahsının hükümeti gayri millidir, destekleyenlerde gayri millidir."

"Bu haramzadelerin sofralarına oturmayı reddedin, selamı sabahı reddedin"

"Ne namus kaldı ne şeref kaldı, sanatçı denen vatandaş onun yanında ne işin var. (…) Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adamlar sen sen sen"

"Sanatçı mı sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar, herkes bunu böyle bilmek zorundadır, sanatçı dik durur sanatçı aykırı insandır"