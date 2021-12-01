Çinliler’i ağlarına düşüren polisler ile avukata rüşvet davası

Eşi uluslararası bir çete soruşturmasında tutuklu bulunan Çinli kadın, kendisine kurulan rüşvet çarkını bozdu. Ses kaydı yaparak, polislere verdiği rüşvet paralarının seri numaralarını alan kadın, savcılığın iş birliğiyle rüşvet çarkını çökertti. Tutuklu 5 polis ve avukat hakkında rüşvet ve aracılık suçlarından dava açıldı.

POLİS ÜRKTÜ AVUKATI ARACI KILDI

Yusufu A. isimli yabancı uyruklu kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek rüşvet olayına ilişkin ihbar ve şikayette bulundu. Şikayet sonrası polis Çetin Ç. ile Yusufu A. rüşvet olarak istenen para ile ilgili görüşmeler yapmaya devam etti. Görüşmelerin devam ettiği esnada Çetin Ç., "Benim için sıkıntı olabilir" diyerek, kadını avukat Murat Ç.'ye yönlendirdi. Yusufu A. da aynı gün avukatın ofisine gitti. Avukat Murat Ç., Yusufu A. ile görüşmesi sırasında polis memuru Çetin Ç.'yi de aradı. Bu görüşmede de aynı şekilde rüşvet pazarlığı yapıldığı ve Yusufu A.'nın parayı avukata vereceği konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Yusufu A. bu görüşmeyi gizlice ses kaydına aldı.

AVUKAT BÜROSUNA SUÇÜSTÜ

Yusufu A. 14 Eylül'de avukat Murat Ç.'nin Beşiktaş'taki avukatlık bürosuna giderek, istenen paranın yarısı olan 50 bin doları götürdü. Yusufu A. parayı verdikten sonra, Cumhuriyet savcısı ve polisler büroya suçüstü operasyon yaptı. Paralara ve avukatın cep telefonuna el konuldu. Şüpheli avukat Murat Ç. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Özgür G., Çetin Ç., Vedat Ö., Göçmen Kaçakçılık ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Serkan G. ve Burak Ç. de yapılan suçüstü operasyonla yakalandı. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler emniyette, savcılıkta ve hakimlikte alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından avukat Murat Ç. ile polis memurları Özgür G., Çetin Ç., Serkan G. ve Burak Ç. tutuklandı. Polis memurları Vedat Ö. ve İbrahim D. ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 BİN DOLARLIK ANLAŞMA

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, rüşvetçi polis ve avukat toplamda 6 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, suç işleme kararlılığıyla hareket eden şüphelilerin önce müşteki kadın Yusufu ile 100 bin dolara rüşvet anlaşması yaptığı, bunun için polis Özgür'ün kadını polis Çetin'e yönlendirdiği, diğer şüphelilerin bu aşamada Çetin'le birlikte uyum içerisinde hareket etmeye başladıkları ve müştekiler ile iletişimin Özgür ve Çetin üzerinden sağlandığı kaydedildi.

12 YIL İSTENDİ

Para teslimat tarihi yaklaştığında avukat olarak görev yapan Murat üzerinden görüşmelerin sağlandığı kaydedilen iddianamede, Yusufu'nun Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu bulunması ve eşini tahliye ettirilmesi karşılığında para talep ederek menfaat temini konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Avukat Murat Ç.'nin rüşvet temini konusunda aracılık ettiği kaydedilen iddianamede, 5 polis memurunun ve 1 avukatın rüşvet suçundan dört yıldan on iki yıla kadar kadar hapsi istendi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.