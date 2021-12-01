Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Terör örgütlerine, radikal akımlara karşı dikkatli olmak zorundayız”





"BARIŞ DİNİ OLAN İSLAM, TERÖRİZM VE AŞIRICILIK İLE BİR TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Geçilen zor zamanlarda Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar için iş birliği imkanlarını ele almak amacıyla bir araya gelindiğini ifade eden Erbaş, "Bundan bir hafta önce Kazakistan Cumhuriyeti'nin 30. bağımsızlık yılı dolayısıyla gayet istifade ettiğimiz bir program gerçekleşti. Bu vesileyle Dini İdare Başkanı'nı ve heyetini bu anlamlı program için tekrar tebrik ediyorum. Kazakistan'da yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımız bizler için çok kıymetlidir. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez de burada ifade etmek istiyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. En kutsal değerlerimize dil uzatılıyor. Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası bu saldırılar karşısında maalesef birlik gösteremiyor. İslam dünyasını ilgilendiren temel konularda samimi bir çaba içerisinde olan Türkiye'ye karşı takınılan bazı hasmane tutumlar da ortadadır. Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Bölgemiz gerçekleriyle ve İslam anlayışımızla uyumlu olmayan bu örgütlerin ve radikal akımların Kazakistan'da az da olsa zemin bulmasına ne Kazakistan'da ne de Türkiye'de müsaade etmemeliyiz. Sizlere ve bölge müftülerimize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor" diye konuştu.