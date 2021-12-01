Diyanetten "hizmet içi eğitim programları harcırahı"na ilişkin açıklama:

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarının hizmet içi eğitim programlarıyla ilgili haberleri nedeniyle bazı hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Başkanlığın toplumu din konusunda aydınlatma görevi gereği, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda personelin mesleki bilgi ve formasyonlarını geliştirmeye yönelik din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlediği ifade edildi.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitimlerin yapısı, konu ve kazanımları göz önünde bulundurularak çevrim içi veya yüz yüze olarak gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç duyulan konularda farkındalığı amaçlayan ve 2017 yılından itibaren düzenlenen Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti seminerleri de bu eğitimlerden biridir. Din hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini amaçlayan ve 81 ilden personelimizin katılımıyla gerçekleşen bu eğitimler kapsamında, 'Topluma Rehberlik Etmede Din Görevlisinin Rolü', 'FETÖ, DEAŞ, PKK vb. Terör Örgütleri, Aile ve Gençliğe Yönelik Tehditler', 'Aile İçi İletişim, Din Hizmetlerinde İletişim' gibi konularda alan uzmanlarının sunumlarına ve atölye çalışmaları etkinliğine yer verilmektedir."

Diyanet personeline yönelik eğitim faaliyetlerinin Başkanlığın eğitim merkezlerinde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Eğitim merkezlerimizde ağırlıklı olarak göreve ilk defa atanan personelin mesleğe hazırlık eğitimleri, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma eğitimleri yapılmaktadır. Bu sebeple yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler için eğitim merkezleri dışında fiziki kapasitesi itibarıyla eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir.

Benzer yanıltıcı ve iyi niyet taşımayan maksatlı haberler nedeniyle daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bu eğitimler, ilgili Harcırah Kanunu kapsamında tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."