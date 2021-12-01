Görüntüleri ortaya çıktı

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında siyasi casusluktan gözaltına alındıktan sonra tutuklanan DEVA Partisi
kurucu üyelerinden Metin Gürcan
'ın bu faaliyeti nasıl yürüttüğüne dair ses ve görüntü kayıtları ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre istihbarat birimlerince sesli ve görüntülü olarak tam 2 yıldır adım adım izlenen Gürcan'ın yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, Türkiye
'nin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye
, Irak
, İran
, Ukrayna
, Afganistan
ve Libya
gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı, karşılığında ise ücret aldığı tespit edildi.
GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI
Gürcan'ın yabancı ülkelerin misyonlarında görevli kişilerle kafe, otopark, AVM gibi alanlarda buluşarak, zarfa konulmuş bilgileri teslim ettiği, karşılığında ise içinde para olduğu belirlenen zarfları elden aldığı belirlendi. O görüşmelerden biri de Ankara'da bir AVM'nin kapalı otoparkında yapıldı. Sorgusunda pandemi nedeniyle açık ortamda buluşmaktan kaçındığı için görüşmenin otoparkta yapıldığını ileri süren Gürcan, aldığı paraların da "Danışmanlık hizmeti" bedeli olduğunu, kendisinin de yabancı diplomatlara "Stratejik analiz hizmeti" verdiğini savundu. Gürcan ile yabancı yetkililer arasındaki TAPE kayıtlarının yer aldığı ifadede, Gürcan'ın, "Bir arkadaşım bana Ankara'nın terör eylemlerinin gözlenmesi için Türk drone'larının kullanılması gerektiğini söyledi" dediği yer alırken, aynı yabancı "diplomata", "Ankara, istihbarat edinmek amacıyla bölgede kendi drone'larını kullanmak istiyor" bilgisini de paylaştığı belirlendi.
6 AYLIK ÖDEMEYİ PEŞİN İSTEMİŞ
Yetkililere aktardığı bilgiler karşılığında para alan Gürcan'ın TAPE kayıtlarında 6 aylık ödemenin yapılmasını istediği ve ısrarcı olduğu aktarıldı. İfade sırasında, bilgileri para karşılığı verdiği sorulması üzerine Gürcan, "Aylık 500 dolar ücret alırım. Altı aylık 3 bin dolar yapar. Çizelgeleri kendisine yaklaşık 1,5 senedir düzenli olarak göndermekteyim. Ödemeyi nakden alırım" dedi. Diğer "diplomattan" da aylık 400 dolar aldığı belirlenen Gürcan, muhatabıyla kurduğu diyologta şu ifadeleri kullandı:
MG:
Merkezin iş birliğimizden rahatsızlık duyuyor mu? Sanırım devam etmesi planlanıyor, değil mi? Önümüzdeki 3-4 sene için?
X:
Evet. Bizim için oldukça önemli ama...
MG:
Güzel. Çok güzel, teşekkür ederim.