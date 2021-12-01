Hedef düşük faizle halkımızı rahatlatmak

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan dün TRT
ortak yayınında, SABAH
Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye'nin "aç kurtlar gibi bekleyenleri" şaşırttığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
Halbuki biz şaşırmadık. (Bu yıl) Beklentimiz 10'u bulacağız.Bizim tahminimiz, asgari 10 ama bu 10'un üzerine de çıkabilir.
(Üreten kesim için) İki önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketi, diğeri imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi. Tabii bizim şu anda ilave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama katkıları sebebiyle her yeni istihdam
için 100 bin liraya kadar kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. Bu paketten İŞKUR
aracılığıyla faydalanmak isteyen işletmelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu
işçi ve işveren payları, 12 ayın sonuna kadar kredi faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız ki amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.
Bunun yanında bir de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketimiz var ki bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak, üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz, destekleyeceğiz. Özellikle 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimiz ile ilçelerinde yatırım yaparak, istihdam oluşturacak girişimcilerimize bir müjdemiz var. Onu da bu akşam açıklayalım. Bu girişimcilerimizin hazine destekli kredi garanti fonu kefaletiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vereceği 7 puana kadar faiz desteğiyle yatırım yapmalarının önünü açıyoruz. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten hamle programı kapsamında diğer illerimiz de faydalanabilecektir.
Zengini zengin yapan model faizciliktir.
Türkiye'deki sermayenin temsilcisi konumunda olan STK'nın burada kalkıp da bize cevap yetiştirmeye kalkması çok manidar. Ben onlara diyorum ki kredi istiyorsanız kamu bankaları kredi vermeye hazır.
Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz, bu hedefe çok yakınız. Şu anda yüksek faizle sıcak para çekerek döviz kurunu baskılayıp ithalatı ucuzlatmak enflasyonla mücadele değildir. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini arttırarak yapısal enflasyonu kalıcı hale getiren bir modeldir. Biz bu sarmala son veriyoruz.
Hedef düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırım sağlayabilmektir.
Biz sübvanse etme noktasında özellikle enerjide, doğalgazda Avrupa'da mukayese edilemeyecek derece fiyatlarımız ucuz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Stokçuluk bizim dinimizde de yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır. Bu sadece soğan, patates olayı değil, sanayicilikte de stokçuluk yapanlar var. Fiyatlama davranışını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız.
İLK GAZ ÜRETİMİ OCAK 2023'TE
(Karadeniz'de) Deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla 2023 Ocak itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı amaçlıyoruz.
ABU DABİ İLE TARİHİ BİR ADIM ATTIK
(BAE ile yeni dönem) Abu Dabi'yle attığımız bu adım tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık bir ön anlaşma yapıldı. Nasip olursa şubat ayı gibi benim bir iade-i ziyaretim olacak. CHP, adımları
6-7 ARALIK'TA KATAR'I ZİYARET EDECEK
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan 6-7 Aralık'ta Katar'a gidiyor. Erdoğan'ın Katar'a yapacağı iki günlük resmi ziyarette iki ülke arasındaki ikili siyasi ve ticari ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve ulusal sorunların değerlendirilmesi ve fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii işbirliği bu ziyarette daha da geliştirilecek. ANKARA