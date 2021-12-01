İkna yoluyla teslim olup ailesiyle buluştu

Batman
'da ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan bir terörist, ailesiyle bir araya getirildi. Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin teröristleri ikna çalışmaları sürüyor. Çalışma sonucunda 2017'de Batman'dan terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu İ.I., 27 Kasım'da Şırnak
'ın Silopi
ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'ndan ülkeye giriş yaparak Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Şırnak'tan Batman'a getirilen İ.I'nın İl Emniyet Müdürlüğü
'nde ailesiyle buluşması sağlandı. İ.I'nın babası buluşmada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye
'nin çamuruna, taşına, toprağına kurban olurum" dedi. Terörist İ.I. yapılan ilk görüşmede, 16 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa götürüldüğünü, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını aktardı. Örgütten kaçmaya çalıştığı için aylarca tutuklu kaldığını ve aç bırakıldığını ifade eden İ.I, örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubunun bulunduğunu belirtti.