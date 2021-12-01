İstanbul ve Ankara’da azaldı, İzmir’de arttı

13-19 Kasım'da illere göre Kovid vaka sayıları güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki haritaya göre İstanbul
'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 277.88, Ankara
'da 197.20, İzmir
'de 70.02 oldu. Son 1 hafta içerisinde vakalar İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de artış gösterdi. Vaka sayıları 3 büyükşehirde geçen hafta İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de ise 68.74'tü. Vaka sayısı en çok artan iller ise sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.