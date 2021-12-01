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Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:34

Kazalara önlem için kış lastiği denetimi sıklaştırıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kazalara önlem için kış lastiği denetimi sıklaştırıldı

Kış mevsimine girildiği şu günlerde İstanbul’da kış lastiği uygulamasına geçilirken yollarda da denetimler arttırıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaparak bilgilendirici broşür dağıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlaması nedeniyle araçlara yönelik denetimlere ağırlık verdi. Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başlaması nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişe mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları broşürleri dağıttı.

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Kazalara önlem için kış lastiği denetimi sıklaştırıldı
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