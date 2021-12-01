’Kuşçular Derneği’nde kuşlu kumara suçüstü

İstanbul Kumar Masası Polisleri; Esenler İlçesi'nde "Kuşçular Derneği" ismi altında açılan bir dernekte yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Polisleri'nin baskın düzenlediği söz konusu adreste para karşılığında "Taklacı Güvercin" hediyeli kuşlu tombala oynatıldığı ve "Çinko" başına kuş hediye edildiği tespit edildi. Kutular ve tel kafeslerde tutulan 40 kuşa el konuldu. Kuşlar muhafaza altına alındı.

DERNEĞİN YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynadıkları tespit edilen ve suçüstü yakalanan toplam 37 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 336'şar lira idari para cezası kesildi.

Adresteki 37 kişiye kesilen toplam idari para cezası miktarının 49 bin 432 lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan dernek yetkilisi hakkında ise "Yasa Dışı Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem başlatıldı. Söz konusu dernekte para karşılığında "Kuşlu Tombala" oynatılması ve düzenlenen operasyon polis kameralarına yansıdı.