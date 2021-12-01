Haberler Gündem Haberleri 'Kuşçular Derneği'nde kuşlu kumara suçüstü
Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:34

'Kuşçular Derneği'nde kuşlu kumara suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
’Kuşçular Derneği’nde kuşlu kumara suçüstü

İstanbul'da "Kuşçular" adı altında açılan ve "Taklacı Güvercin" hediyeli yasa dışı kumar oynatılan bir derneğe baskın yapıldı. "Çinko" yaparak kazananlara "Taklacı Güvercin" hediye edilen adreste "Kuşlu Tombala" ismi altında yasa dışı kumar oynayan 37 kişiye 49 bin 432 lira ceza kesildi. Adreste kutularda ve tel kafeslerde tutulan 40 kuş muhafaza altına alındı.

İstanbul Kumar Masası Polisleri; Esenler İlçesi'nde "Kuşçular Derneği" ismi altında açılan bir dernekte yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Polisleri'nin baskın düzenlediği söz konusu adreste para karşılığında "Taklacı Güvercin" hediyeli kuşlu tombala oynatıldığı ve "Çinko" başına kuş hediye edildiği tespit edildi. Kutular ve tel kafeslerde tutulan 40 kuşa el konuldu. Kuşlar muhafaza altına alındı.

DERNEĞİN YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynadıkları tespit edilen ve suçüstü yakalanan toplam 37 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 336'şar lira idari para cezası kesildi.

Adresteki 37 kişiye kesilen toplam idari para cezası miktarının 49 bin 432 lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan dernek yetkilisi hakkında ise "Yasa Dışı Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem başlatıldı. Söz konusu dernekte para karşılığında "Kuşlu Tombala" oynatılması ve düzenlenen operasyon polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Kuşçular Derneği'nde kuşlu kumara suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA