Marangoz babanın şampiyon kızı! Melike dünyanın bileğini büktü

İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu sporcularından olan Melike Aysan, marangoz bir baba ve ev hanımı bir annenin henüz 18 yaşındaki kızı. Prof. Faik Somer Lisesi'nden mezun olan ve şu anda üniversite sınavına hazırlanan Aysan, SABAH'a konuştu:

"14 yaşındayken ortaokulda bir ders arasında kız arkadaşlarımla bilek güreşi yaptık, hepsini yendim. Sonra erkek arkadaşlarımla da oynadım; onların da hepsini yenince beden eğitimi öğretmenim bendeki yeteneği keşfetti ve beni müsabakalara hazırlamaya başladı. 15 yaşındayken 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum.

Daha sonra dünya şampiyonasına hazırlanmaya başladım. Hedefim dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmekti. Bu gururu ülkeme, aileme, antrenörüme yaşatmak istedim. Romanya'da İstiklal Marşı'mızın okunmaya başladığı anda gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum, tüylerim diken diken oldu. Bundan sonraki hedefim yine dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutacağım."