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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:25

MSB duyurdu! Van'da görevli hudut birlikleri yakaladı...

DHA
MSB duyurdu! Van’da görevli hudut birlikleri yakaladı...

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da görevli hudut birliklerinin İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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MSB duyurdu! Van'da görevli hudut birlikleri yakaladı...
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