Pendik
Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediyeden ruhsat almadan Pendik'te kâr amaçlı inşa edilen KİPTAŞ konutlarının temel atma töreninde kendisini hedef alan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
'na cevap verdi. Cin, "Sayın İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bizden 2 ruhsat aldı. Gelir getirici bu işte bizden ruhsat almadılar. Bu istismardır. 726 bin Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz. AK Parti
döneminde, Pendik'teki gecekondu sahiplerine verilmek üzere 432 konutun inşaatı tamamlandı. Bu konutların hak sahiplerine teslimi gerekiyor. Sayın başkanın, başkanlığının üzerinden 2.5 yıl geçti, hiçbir hak sahibine evini teslim etmediler" dedi.