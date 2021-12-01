SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda parti grubuna hitap ediyor. Erdoğan, konuşmasında yurtiçi ve yurtdışı gündeminin yanı sıra ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bütçenin Genel Kurul çalışmalarından sizlere başarılar diliyorum. En önemli görevlerden biri olan bütçe çalışmaları, vekillerin birikimleri ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır. Yakından takip ettiğim bütçe görüşmeleri sürecinde yer alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. İnşallah 022 bütçemizi hükümetimiz, milletimiz ve ülkemize kazandıracağız.

Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. Menderes'ten Özal ve Erbakan'a ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmıştır.

Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık.