Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Kishida ile önemli görüşme
Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:45

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Kishida ile önemli görüşme

DHA
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Japonya Başbakanı Kishida ile önemli görüşme

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Fumio Kishida'yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Kishida ile önemli görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA