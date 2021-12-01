SON DAKİKA: CHP hendek terörünü görmezden geldi, HDP’ye sahip çıktı! TBMM’de ortalık karıştı...

TBMM'de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun provokasyonu ortalığı karıştırdı. Sık sık terör örgütü PKK'ya yaptığı güzellemeler ile gündeme gelen Tanrıkulu, bu kez de HDP'nin Tahir Elçi önergesi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. AK Partili vekillerin Tanrıkulu'nun hedef göstermesine tepkisi hayli sert oldu. CHP'li vekillerin hendek terörünü unutarak HDP'ye verdiği destek sonrası sözlü sataşmalar giderek arttı ve ortalık karıştı.

HDP, HENDEK TERÖRÜNÜ GÖRMEZDEN GELDİ

Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak "Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi." dedi.