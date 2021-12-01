SON DAKİKA: CHP hendek terörünü görmezden geldi, HDP’ye sahip çıktı! TBMM’de ortalık karıştı...

TBMM'de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun provokasyonu ortalığı karıştırdı. Sık sık terör örgütü PKK'ya yaptığı güzellemeler ile gündeme gelen Tanrıkulu, bu kez de HDP'nin Tahir Elçi önergesi üzerinden AK Parti'yi hedef aldı. AK Partili vekillerin Tanrıkulu'nun hedef göstermesine tepkisi hayli sert oldu. CHP'li vekillerin hendek terörünü unutarak HDP'ye verdiği destek sonrası sözlü sataşmalar giderek arttı ve ortalık karıştı.
HDP, HENDEK TERÖRÜNÜ GÖRMEZDEN GELDİ
Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak "Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi." dedi.
CHP'DEN HDP'YE DESTEK GELDİ
HDP tarafının bu açıklamalarına ise CHP adına destek, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.
Tanrıkulu, AK Parti sıralarını işaret ederek "Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir." ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Tanrıkulu'na tepki gösterdi.
AK PARTİ SIRALARINDAN TEPKİ: HADİ BE KENDİNE GEL
AK Parti İstanbul Millevekili Mihrimah Belma Satır da "Hadi be! Kendine gel!" ifadeleriyle Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.
TANRIKULU PROVOKASYONUNU SÜRDÜRDÜ: SİZSİNİZ BE SİZSİNİZ
Daha sonra yine suçlamalarına devam eden Tanrıkulu "Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir; bir kez daha söylüyorum buradan. Sizsiniz be, sizsiniz!" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN SEZGİN TANRIKULU'YA: SAYGISIZ, KAFAYI YEMİŞSİN...
AK Partili Satır "Faillerini koruyan da sensin, ayıp ya! Saygısızlık bu! Ne biçim konuşuyorsun öyle be! Saygısız! Ne konuştuğunu bilmiyor, kafayı yemiş." ifadeleriyle bir kez daha tepkisini dile getirdi.
"BU ÖNERGEYİ VERENLER PKK MİLLETE SİLAH SIKIYOR DİYEMİYOR"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyleyip zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını vurgulayarak, "Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden." diye konuştu.
ORTALIK KARIŞTI
Tanrıkulu'nun provokasyonu sonrası gerinlik giderek tırmandı ve vekiller arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bunun ardından da fiziki müdahalelere varan bir ortam oluştu.