Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM'de kabul edildi
Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:52 Son Güncelleme: 1.12.2021 18:07

Son dakika: Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM'de kabul edildi

Son dakika: Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberi... Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıkalamada "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." dedi.

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

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Son dakika: Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM'de kabul edildi
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