Son dakika: Doktorların ek göstergesini artıran düzenleme TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıkalamada "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." dedi.

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.