CHP’li rüşvetçi başkan adliyeye sevk edildi

Kırklareli'nin Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüphelinin Jandarma'daki sorgusu tamamlandı. Aralarında Başkan Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilirken, 7 şüpheli ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıkmıştı.



İNCELEMELER DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz günlerde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Güvenlik güçleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirirken, yapılan aramalarda el konulan çok sayıda belgenin incelemesi ise devam ediyor.